Магнитная буря 25 октября: неожиданное предупреждение о влиянии Солнца на самочувствие

Геомагнитное поле Земли в течение суток будет преимущественно спокойным / © ТСН.ua

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В воскресенье, 25 октября, геомагнитная ситуация на Земле обещает быть относительно спокойной.

Согласно последним обновлениям от Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, Кр-индекс, остановится на отметке 2,7 балла.

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Такое значение классифицируется как низкое, так что полноценных и мощных магнитных штормов в этот день не прогнозируют.

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Даже слабые колебания магнитного поля иногда провоцируют легкую головную боль, непонятную усталость, незначительные перепады АД или сонливость.

Ранее сообщалось, что на геомагнитная ситуация на Земле может заметно измениться из-за произошедшего на Солнце выброса корональной массы. Ожидается, что облако плазмы будет двигаться по направлению к нашей планете и может повлиять на магнитосферу Земли.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя.

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