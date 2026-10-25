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Магнитная буря 25 октября: неожиданное предупреждение о влиянии Солнца на самочувствие
В воскресенье геомагнитная активность будет невысокой.
В воскресенье, 25 октября, геомагнитная ситуация на Земле обещает быть относительно спокойной.
Согласно последним обновлениям от Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, Кр-индекс, остановится на отметке 2,7 балла.
Такое значение классифицируется как низкое, так что полноценных и мощных магнитных штормов в этот день не прогнозируют.
Даже слабые колебания магнитного поля иногда провоцируют легкую головную боль, непонятную усталость, незначительные перепады АД или сонливость.
Ранее сообщалось, что на геомагнитная ситуация на Земле может заметно измениться из-за произошедшего на Солнце выброса корональной массы. Ожидается, что облако плазмы будет двигаться по направлению к нашей планете и может повлиять на магнитосферу Земли.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя.