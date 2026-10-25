ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
479
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 25 октября: неожиданное предупреждение о влиянии Солнца на самочувствие

В воскресенье геомагнитная активность будет невысокой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Геомагнитное поле Земли в течение суток будет преимущественно спокойным

Геомагнитное поле Земли в течение суток будет преимущественно спокойным / © ТСН.ua

В воскресенье, 25 октября, геомагнитная ситуация на Земле обещает быть относительно спокойной.

Согласно последним обновлениям от Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, Кр-индекс, остановится на отметке 2,7 балла.

Такое значение классифицируется как низкое, так что полноценных и мощных магнитных штормов в этот день не прогнозируют.

Даже слабые колебания магнитного поля иногда провоцируют легкую головную боль, непонятную усталость, незначительные перепады АД или сонливость.

Ранее сообщалось, что на геомагнитная ситуация на Земле может заметно измениться из-за произошедшего на Солнце выброса корональной массы. Ожидается, что облако плазмы будет двигаться по направлению к нашей планете и может повлиять на магнитосферу Земли.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie