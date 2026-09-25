ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1178
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 25 сентября: какой будет ее активность

Геомагнитная активность ослабла и остается спокойной.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В пятницу, 25 сентября, магнитная буря ослабла — до зеленого уровня — К-индекса 3.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидалось, что геомагнитная активность снизилась, ведь влияние корональной ослабевает. В то же время, подчеркивают ученые, остается вероятность активных периодов.

Магнитная буря 25 сентября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 25 сентября. Фото: meteoagent.

Заметим, магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie