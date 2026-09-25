Магнитная буря 25 сентября: какой будет ее активность

Магнитная буря / © Associated Press

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В пятницу, 25 сентября, магнитная буря ослабла — до зеленого уровня — К-индекса 3.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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Ожидалось, что геомагнитная активность снизилась, ведь влияние корональной ослабевает. В то же время, подчеркивают ученые, остается вероятность активных периодов.

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Магнитная буря 25 сентября. Фото: meteoagent.

Заметим, магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней — как до начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

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