233
1 мин

Магнитная буря 25 января: какая ее мощность

Метеозависимые люди часто реагируют на магнитные бури ухудшением всеобщего самочувствия.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В воскресенье, 25 января, ожидается магнитная буря зеленого уровня – с К-индексом 2.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

По предыдущим научным моделям, возможно возникновение магнитной бури слабого или среднего уровня. Причиной могут быть из-за остаточных эффектов корональных дыр.

Магнитная буря 25 января. Фото: Meteoagent.

Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагирует около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.

233
