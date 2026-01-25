- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 233
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 25 января: какая ее мощность
Метеозависимые люди часто реагируют на магнитные бури ухудшением всеобщего самочувствия.
В воскресенье, 25 января, ожидается магнитная буря зеленого уровня – с К-индексом 2.7.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
По предыдущим научным моделям, возможно возникновение магнитной бури слабого или среднего уровня. Причиной могут быть из-за остаточных эффектов корональных дыр.
Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагирует около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.