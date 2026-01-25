Магнитная буря 25 января: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

В воскресенье, 25 января, ожидается магнитная буря зеленого уровня – с К-индексом 2.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

По предыдущим научным моделям, возможно возникновение магнитной бури слабого или среднего уровня. Причиной могут быть из-за остаточных эффектов корональных дыр.

Магнитная буря 25 января. Фото: Meteoagent.

Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагирует около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.