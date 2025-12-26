Магнитная буря 26 декабря: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря / © Associated Press

В пятницу, 26 декабря, активность Солнца будет низкой. Ожидается магнитная буря зеленого уровня и будет соответствовать К-индексу 2.7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Геомагнитная активность должна быть спокойной. Хотя остается вероятность эпизодической активной активности из-за остаточных эффектов корональной дыры.

Магнитная буря 26 декабря. Фото: Мeteoagent

Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.