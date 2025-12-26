ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
526
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 26 декабря: чего ожидать от солнечной активности

Сегодня геомагнитная обстановка будет стабильна.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В пятницу, 26 декабря, активность Солнца будет низкой. Ожидается магнитная буря зеленого уровня и будет соответствовать К-индексу 2.7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Геомагнитная активность должна быть спокойной. Хотя остается вероятность эпизодической активной активности из-за остаточных эффектов корональной дыры.

Магнитная буря 26 декабря. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 26 декабря. Фото: Мeteoagent

Заметим, что даже незначительные геомагнитные колебания могут ощущаться с повышенной чувствительностью к изменениям погоды или метеозависимыми. Именно поэтому следует позаботиться о регулярном и достаточном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять сбалансированную пищу.

Дата публикации
Количество просмотров
526
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie