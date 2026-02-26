- Дата публикации
Магнитная буря 26 февраля: что известно
Скорость солнечного ветра миниатюризируется и уже скоро достигнет фонового уровня.
В четверг, 26 февраля, ожидаются слабые геомагнитные условия. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 3,7 (зеленый уровень).
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и информация Британской геологической службы.
Ученые отмечают, что скорость солнечного ветра уменьшается после того, как ее в последние несколько дней нарушал высокоскоростной поток. Ожидается, что уже несколько дней она будет на фоновом уровне.
Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеочувствительных лиц, гипертоников, людей с хроническими заболеваниями. Наиболее распространенные симптомы — головная боль, слабость, быстрая усталость, бессонница, раздражительность и перепады настроения.