289
Магнитная буря 26 февраля: что известно

Скорость солнечного ветра миниатюризируется и уже скоро достигнет фонового уровня.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 26 февраля, ожидаются слабые геомагнитные условия. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 3,7 (зеленый уровень).

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и информация Британской геологической службы.

Ученые отмечают, что скорость солнечного ветра уменьшается после того, как ее в последние несколько дней нарушал высокоскоростной поток. Ожидается, что уже несколько дней она будет на фоновом уровне.

Магнитная буря 26 февраля. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеочувствительных лиц, гипертоников, людей с хроническими заболеваниями. Наиболее распространенные симптомы — головная боль, слабость, быстрая усталость, бессонница, раздражительность и перепады настроения.

