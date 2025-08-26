- Дата публикации
Магнитная буря 26 июля: чего ожидать от солнечной активности
Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня.
Во вторник, 26 августа, активность Солнца будет низкой. Существенных магнитных бурь не ожидается – К-индекс 3.7.
Об этом сообщает Меteoagent .
За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки произошло три вспышки класса С и одна вспышка класса М4,6. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек.
Магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей как к своему началу. Они подвергаются воздействию не только в дни мощного шторма, но и до начала и после окончания магнитной бури.
В период магнитных бурь следует избегать стрессовой, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здорового питания.
Напомним, мы писали о том, как быстро и безопасно поднять давление в домашних условиях страдающим его низким уровнем.