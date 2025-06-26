Магнитная буря 26 июня: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

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В среду, 26 июня, солнечная активность повысится до красного уровня. Магнитная буря достигнет К-индекса 6.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса В и три вспышки класса С. Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет нестабильным до незначительного штормового уровня.

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Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Наиболее распространенные симптомы – это головная боль, скачки артериального давления, повышенная усталость и слабость, нарушение сна, раздражительность и тревожность. Кроме того, могут обостряться хронические заболевания.

Во время магнитных бурь следует больше отдыхать, не перегружать нервную систему, соблюдать распорядок дня, нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, ученые выявили полезные свойства кофе для здоровья сердца. Врач неотложной помощи Леана Вэнь отмечает, что доказательства пользы кофе очень веские. Употребление кофе может быть полезны как для сердца, так и для регулирования уровня сахара в крови.