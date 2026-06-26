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Магнитная буря 26 июня: сколько баллов она будет
Солнечная активность немного ослабла.
В пятницу, 26 июня, отметится слабой магнитной бурей зеленого уровня. Ее К-индекс 2.
Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.
В течение последних 24 часов скорость солнечного ветра возросла из-за влияния корональных дыр в сочетании с возможным приходом выброса корональной массы. Это привело к активным условиям и короткому интервалу STORM G1.
Ожидается, что текущий уровень активности будет постепенно снижаться до третьего дня этого прогноза.
Усиление магнитной бури может повлиять на самочувствие некоторых людей. Так, могут наблюдаться такие симптомы как ухудшение сна, ухудшение эмоционального фона, изменение артериального давления, аритмия и соматические расстройства.