Магнитная буря 26 июня: сколько баллов она будет

Магнитная буря.

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В пятницу, 26 июня, отметится слабой магнитной бурей зеленого уровня. Ее К-индекс 2.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

В течение последних 24 часов скорость солнечного ветра возросла из-за влияния корональных дыр в сочетании с возможным приходом выброса корональной массы. Это привело к активным условиям и короткому интервалу STORM G1.

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Ожидается, что текущий уровень активности будет постепенно снижаться до третьего дня этого прогноза.

Магнитная буря 26 июня. Фото: meteoagent.

Усиление магнитной бури может повлиять на самочувствие некоторых людей. Так, могут наблюдаться такие симптомы как ухудшение сна, ухудшение эмоционального фона, изменение артериального давления, аритмия и соматические расстройства.

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