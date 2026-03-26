Магнитная буря 26 марта: что известно
Предыдущее влияние корональной дыры начало постепенно спадать.
В четверг, 26 марта, геомагнитная активность должна быть спокойна. Ожидается магнитная буря зеленого уровня с К-индексом 3,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра снижается, потому что предыдущее влияние корональной дыры постепенно падает.
По данным ученых, геомагнитная активность должна быть спокойной в течение следующих нескольких дней. Однако остается вероятность некоторых эпизодических активных периодов, которые будут кратковременно достигать STORM G1.
Магнитные бури способны оказывать влияние на наше самочувствие. Наиболее склонны чувствовать ухудшение здоровья метеозависимые, беременные, пожилые люди и имеющие хронические болезни.