Магнитная буря 26 мая: сколько баллов она будет
Геомагнитная активность остается слабой.
Во вторник, 26 мая, будут слабые геомагнитные условия. Магнитная буря будет иметь К-индекс 2,8 (зеленый уровень).
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра остается низкой. Хотя за ночь она несколько увеличилась, а межпланетное магнитное поле несколько больше нарушено. Вероятно, из-за временного действия, но геомагнитная активность пока остается достаточно приглушенной. В целом активность должна быть тихой в течение следующих нескольких дней.
