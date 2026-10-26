Магнитная буря 26 октября: кому будет хуже всего и как себя уберечь

Существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют / © ТСН.ua

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В понедельник, 26 октября, сильная магнитная буря не ожидается.

По данным трехдневного прогноза NOAA, планетарный индекс Kp в течение суток будет преимущественно составлять 2, а в конце дня может подняться примерно до 2,33.

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В то же время, прогноз может обновляться, ведь активность Солнца меняется. Поэтому для точного понимания ситуации следует следить за свежими данными космической погоды, особенно если показатели начнут заметно расти.

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Почему возникают магнитные бури на Земле

Магнитные бури связаны с процессами, происходящими на Солнце. Солнечные вспышки и выбросы корональной массы могут сопровождаться высвобождением большого количества энергии.

В эти явления в космическое пространство попадают потоки заряженных частиц, среди которых протоны и электроны.

Когда возмущения солнечного ветра достигают магнитосферы Земли, они могут вызвать колебания ее магнитного поля. Интенсивность этих колебаний зависит от характеристик солнечного ветра и взаимодействия межпланетного магнитного поля с земной магнитосферой.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

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