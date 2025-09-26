- Дата публикации
Магнитная буря 26 сентября: будет ли угроза для метеозависимых
26 сентября геомагнитное поле Земли будет оставаться спокойным, прогнозируют исследователи.
В пятницу, 26 сентября, геомагнитная обстановка на Земле будет оставаться спокойной. По прогнозу британской геологической службы BGS, в этот день ожидается «тишина», без существенных возмущений магнитосферы.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Показатели индекса К, отражающие силу магнитных бурь, будут находиться на низком уровне — около 1,7 балла. Это означает, что серьезных колебаний поля не предвидится, и влияние на самочувствие большинства людей будет минимальным.
Специалисты объясняют, что скорость солнечного ветра постепенно уменьшается, поскольку влияние корональных дыр ослабевает. Поэтому 26 сентября прогнозируют спокойные условия, в отличие от предыдущих дней, когда происходили активные возмущения.
Таким образом, 26 сентября можно считать относительно спокойным днем в плане геомагнитной активности, без существенных рисков для работы техники и здоровья людей.
Напомним, после двадцатилетней паузы Солнце резко усилило свою активность. По прогнозам NASA, это может привести к мощным солнечным бурям, несущим угрозу перебоям в работе связи и энергосетей.