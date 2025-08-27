ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 27 августа: чего ожидать от солнечной активности

Сегодня геомагнитная активность не высока, но метеозависимые люди все же могут испытывать ухудшение самочувствия.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 27 августа, активность Солнца будет среднего уровня – К-индекс 3.7. Впрочем, существенных магнитных бурь не ожидается.

Об этом сообщает ресурс Меteoagent .

Ожидается, что геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. За последние сутки на Солнце произошло 12 вспышек класса С и две вспышки класса М, наибольшая из которых М3,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. М

Магнитная буря 27 августа. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 27 августа. Фото: meteoagent.

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

Как сообщалось, у некоторых людей после солнечных лучей появляется сыпь, зуд или жжение. Причиной может быть так называемая аллергия на солнце – группа кожных реакций на ультрафиолетовое излучение.

