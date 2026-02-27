- Дата публикации
Магнитная буря 27 февраля: какой будет ее активность
Активность Солнца остается низкой.
В пятницу, 27 февраля, геомагнитные условия будут спокойны. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Ученые отмечают, что скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за влияния корональных дыр. Именно поэтому существует вероятность коротких активных периодов.
Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагируют около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.
Чтобы улучшить свое самочувствие, медики советуют снизить физические нагрузки и уравновесить эмоциональное состояние.