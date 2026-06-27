- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 180
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 27 июня: какая ее мощность
Сегодня геомагнитное поле будет спокойным.
Сегодня, 27 июня, солнечная активность слаба. Магнитная буря зеленого уровня – К-индекс 3,7.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Пока нет известных корональных взрывов массы (CME), направленных на Землю. Солнечная активность, вероятно, увеличится, поскольку большая и сложная активная область полностью вернулась на солнечном диске и появилась в поле зрения.
Комментарии
Сортировать: