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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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180
Время на прочтение
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Магнитная буря 27 июня: какая ее мощность

Сегодня геомагнитное поле будет спокойным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря

Сегодня, 27 июня, солнечная активность слаба. Магнитная буря зеленого уровня – К-индекс 3,7.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Пока нет известных корональных взрывов массы (CME), направленных на Землю. Солнечная активность, вероятно, увеличится, поскольку большая и сложная активная область полностью вернулась на солнечном диске и появилась в поле зрения.

Магнитная буря 29 июня. Фото: meteoagent

Магнитная буря 29 июня. Фото: meteoagent

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
180
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