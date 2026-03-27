- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 27 марта: сколько баллов она будет
Сегодня геомагнитная приобретает спокойные черты.
Сегодня, 27 марта, геомагнитная активность будет достаточно спокойной. Магнитная буря опустится до зелёного уровня. Ожидается К-индексом 2,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Ученые сообщили, что скорость солнечного ветра продолжает снижаться. Воздействие корональной дыры и последствия кратковременного излучения корональной массы ослабевают.
В общем, следующие несколько дней будут спокойны геомагнитные условия с небольшой вероятностью активного периода.
Гомагнитную активность могут сильно почувствовать метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями. Магнитные бури влияют на сон и настроение, могут вызвать головные боли и мигрень, повышать артериальное давление и т.д.