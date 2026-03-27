Магнитная буря 27 марта: сколько баллов она будет

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 27 марта, геомагнитная активность будет достаточно спокойной. Магнитная буря опустится до зелёного уровня. Ожидается К-индексом 2,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Ученые сообщили, что скорость солнечного ветра продолжает снижаться. Воздействие корональной дыры и последствия кратковременного излучения корональной массы ослабевают.

В общем, следующие несколько дней будут спокойны геомагнитные условия с небольшой вероятностью активного периода.

Магнитная буря 27 марта. Фото: Meteoagent.

Гомагнитную активность могут сильно почувствовать метеозависимые, люди с заболеваниями нервной системы, страдающие хроническими заболеваниями. Магнитные бури влияют на сон и настроение, могут вызвать головные боли и мигрень, повышать артериальное давление и т.д.