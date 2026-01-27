- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1131
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 27 января: что известно
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей.
Во вторник, 27 января, магнитная буря остается на слабом уровне. Ожидается К-индекс 3,3 (зеленый уровень).
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и информация Британской геологической службы.
По данным ученых, влияние корональных дыр постепенно уменьшается, а скорость солнечного ветра имеет тенденцию к понижению. Однако отдельные активные периоды геомагнитной активности нельзя исключать в течение следующих нескольких дней.
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены — метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.
Медики отмечают, что правильный образ жизни помогает легче адаптироваться к магнитным колебаниям и сохранить стабильное самочувствие.
Как сообщалось, ученые назвали даты, когда Землю покроют магнитные бури в январе 2026-го.