1131
1 мин

Магнитная буря 27 января: что известно

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

Во вторник, 27 января, магнитная буря остается на слабом уровне. Ожидается К-индекс 3,3 (зеленый уровень).

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и информация Британской геологической службы.

По данным ученых, влияние корональных дыр постепенно уменьшается, а скорость солнечного ветра имеет тенденцию к понижению. Однако отдельные активные периоды геомагнитной активности нельзя исключать в течение следующих нескольких дней.

Магнитная буря 27 января. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 27 января. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены — метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.

Медики отмечают, что правильный образ жизни помогает легче адаптироваться к магнитным колебаниям и сохранить стабильное самочувствие.

Как сообщалось, ученые назвали даты, когда Землю покроют магнитные бури в январе 2026-го.

1131
