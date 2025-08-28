ТСН в социальных сетях

244
1 мин

Магнитная буря 28 августа: какоая ее мощность

Зеленый уровень соответствует слабой магнитной буре.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © ТСН.ua

Сегодня, 28 августа, Солнце не активно, а потому существенных магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная активность будет обладать К-индексом 2,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне - произошло две вспышки класса С и одна вспышка класса М1, которая может спровоцировать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли.

Магнитная буря 28 августа. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 28 августа. Фото: meteoagent.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. В частности, могут возникать головные боли, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон. Важно в такие дни отказаться от стимуляторов - типа кофе, хорошо питаться, больше двигаться и стать достаточное количество времени.

244
