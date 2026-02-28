- Дата публикации
Магнитная буря 28 февраля: какая ее мощность
Ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться спокойными.
В субботу, 28 февраля, ожидается магнитная буря средней мощности – с К-индексом 4.3.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Солнечный ветер все еще ощущает влияние высокоскоростного потока корональных дыр. Ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться в основном на спокойном уровне. В то же время, остается небольшая вероятность некоторых отдельных активных периодов.
Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.