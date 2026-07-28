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Магнитная буря 28 июля: чего ожидать от активности Солнца
Геомагнитная активность уже несколько дней остается спокойной.
Сегодня, 28 июля, магнитная буря остается слабой. Она будет соответствовать К-индексу 3 (зеленый уровень).
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне. Геомагнитная активность в течение выходных была спокойной и таковой остается и сегодня. В ближайшие дни значительное увеличение скорости солнечного ветра не прогнозируется.
Впрочем, отмечают специалисты, прогноз солнечной активности может меняться, потому что в любой момент на Солнце могут произойти вспышки.
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