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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 28 июня: какой будет активность Солнца

По данным ученых, значительных солнечных возмущений не ожидается.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В воскресенье 28 июня ожидается магнитная буря средней мощности. Она будет соответствовать К-индексу 4 (желтый уровень).

Об этом сообщили meteoagent и свидетельствуют данные Британской геологической службы.

По данным ученых, нет известных корональных взрывов массы, направленных на Землю. Дальнейшие активные периоды возможны благодаря сохранению влияния крональных в течение выходных, но с тенденцией к снижению.

Магнитная буря 28 июня. Фото: meteoagent

Магнитная буря 28 июня. Фото: meteoagent

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
398
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