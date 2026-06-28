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Магнитная буря 28 июня: какой будет активность Солнца
По данным ученых, значительных солнечных возмущений не ожидается.
В воскресенье 28 июня ожидается магнитная буря средней мощности. Она будет соответствовать К-индексу 4 (желтый уровень).
Об этом сообщили meteoagent и свидетельствуют данные Британской геологической службы.
По данным ученых, нет известных корональных взрывов массы, направленных на Землю. Дальнейшие активные периоды возможны благодаря сохранению влияния крональных в течение выходных, но с тенденцией к снижению.
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