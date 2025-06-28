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Магнитная буря 28 июня: с какой силой сегодня будет штормить
Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеочувствительных лиц, гипертоников, людей с хроническими заболеваниями.
В субботу, 29 июня, активность Солнца ожидается средней мощности. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.
Об этом сообщает портал meteoagent.
Следует отметить, что все прогнозы ученых - предварительные. Ведь солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеочувствительных лиц, гипертоников, людей с хроническими заболеваниями. Наиболее распространенные симптомы – головная боль, слабость, быстрая усталость, бессонница, раздражительность и перепады настроения.
Во время геомагнитных возмущений медики советуют уменьшить нагрузку на организм, избегать стресса, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здоровое питание.
Напомним, эксперты назвали шесть продуктов, которые нужно есть в сильную жару, чтобы облегчить самочувствие и немного охладиться.