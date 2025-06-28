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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 28 июня: с какой силой сегодня будет штормить

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеочувствительных лиц, гипертоников, людей с хроническими заболеваниями.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 29 июня, активность Солнца ожидается средней мощности. Магнитная буря будет желтого уровня – К-индекс 3.7.

Об этом сообщает портал meteoagent.

Следует отметить, что все прогнозы ученых - предварительные. Ведь солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Магнитная буря 28 июня. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 28 июня. Фото: meteoagent.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие метеочувствительных лиц, гипертоников, людей с хроническими заболеваниями. Наиболее распространенные симптомы – головная боль, слабость, быстрая усталость, бессонница, раздражительность и перепады настроения.

Во время геомагнитных возмущений медики советуют уменьшить нагрузку на организм, избегать стресса, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здоровое питание.

Напомним, эксперты назвали шесть продуктов, которые нужно есть в сильную жару, чтобы облегчить самочувствие и немного охладиться.

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Дата публикации
Количество просмотров
23k
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