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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
457
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 28 марта: какая будет ее мощность

Сильная активность Солнца уже продолжительное время.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В Украине не утихают магнитные бури. В пьяницу, 28 марта, фиксируют красный уровень опасности – К-индекс 5.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

Долгое время царит мощная магнитная буря. Уже две недели она красного уровня соответствует К-индексам 5, 6 и 7. Заметим, что именно этот индекс описывает, насколько буря сильна.

Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагирует около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.

Чтобы улучшить свое самочувствие, медики советуют снизить физические нагрузки и уравновесить эмоциональное состояние.

Дата публикации
Количество просмотров
457
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