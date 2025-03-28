Магнитная буря 28 марта: какая будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В Украине не утихают магнитные бури. В пьяницу, 28 марта, фиксируют красный уровень опасности – К-индекс 5.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

Долгое время царит мощная магнитная буря. Уже две недели она красного уровня соответствует К-индексам 5, 6 и 7. Заметим, что именно этот индекс описывает, насколько буря сильна.

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Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагирует около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.

Чтобы улучшить свое самочувствие, медики советуют снизить физические нагрузки и уравновесить эмоциональное состояние.