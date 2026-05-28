- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 10
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 28 мая: какая ее мощность
Геомагнитная активность остается на слабом уровне.
В четверг, 28 мая, ожидается слабая солнечная активность с К-индексом 3,7. Это магнитная буря зеленого уровня.
Об этом сообщили портал meteoagent и Британская геологическая служба.
Скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за влияния корональной дыры. Впрочем, сегодня геомагнитная активность достаточно слаба.
В то же время, по данным ученых, возможны некоторые активные периоды. Хотя это не приведет к значительному повышению геомагнитной активности.
Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут повлиять на работу систем связи и привести к техническим сбоям.