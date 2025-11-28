- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 3726
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 28 ноября: какой будет ее мощность
Вероятно повышение индекса геомагнитных возмущений до уровней G1–G2.
В пятницу, 28 ноября, ожидается мощная магнитная буря – красного уровня – К-индекс 6.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Рост магнитной активности, вызванный последствиями недавних солнечных вспышек, которые могут достичь Земли. Скорость солнечного ветра пока повышена. Существует возможность активных интервалов в течение, а потом солнечный ветер равномерно миниатюризируется до фоновых уровней.
По оценкам специалистов, в этот день вероятно повышение индекса геомагнитных возмущений до уровней G1–G2.
Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.
Как сообщалось, новое международное исследование, два простых продукта могут стать подлинной поддержкой для организма.