Магнитная буря 28 ноября: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 28 ноября, ожидается мощная магнитная буря – красного уровня – К-индекс 6.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Рост магнитной активности, вызванный последствиями недавних солнечных вспышек, которые могут достичь Земли. Скорость солнечного ветра пока повышена. Существует возможность активных интервалов в течение, а потом солнечный ветер равномерно миниатюризируется до фоновых уровней.

Реклама

По оценкам специалистов, в этот день вероятно повышение индекса геомагнитных возмущений до уровней G1–G2.

Магнитная буря 28 ноября. Фото: meteoagent

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Как сообщалось, новое международное исследование, два простых продукта могут стать подлинной поддержкой для организма.