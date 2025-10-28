- Дата публикации
Магнитная буря 28 октября: к чему готовиться метеозависимым
28 октября Землю не обойдут магнитные бури — эксперты рассказали, к чему готовиться метеозависимым.
28 октября ожидается заметное возмущение магнитного поля Земли — прогнозируется геомагнитная буря уровня G2 (средней силы). Ожидается, что активность сохранится как минимум до 30 октября.
Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.
По предварительным прогнозам, 27-28 октября состоится магнитный шторм G1, который уже 28-29 октября может усилиться до уровня G2. 29-30 октября геомагнитная активность останется повышенной, с повторными колебаниями класса G1.
Ученые объясняют, что буря связана с выбросом корональной массы (CME), который произошел 23 октября. Поток солнечного ветра, зафиксированный в этот период, может вызвать кратковременные нарушения связи, навигационных систем и повлиять на самочувствие чувствительных людей.
По данным солнечного мониторинга, индекс Kp 28 октября составляет 5, что соответствует умеренному шторму. Уровень резонанса Шумана остается высоким, а мощность солнечной вспышки обозначена как B8.
Эксперты ожидают, что после 29 октября влияние солнечного ветра постепенно уменьшится, и геомагнитное поле Земли стабилизируется.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм
Поддерживайте водный баланс, не употребляйте алкоголь и сократите количество кофеина.
Позаботьтесь о полноценном сне. Короткий дневной отдых также поможет чувствовать себя лучше.
Избегайте стрессов и не перегружайте себя делами.
При наличии хронических заболеваний держите необходимые лекарства рядом и следуйте назначениям врача.