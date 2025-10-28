Магнитная буря 28 октября: к чему готовиться метеозависимым

Магнитная буря / © Credits

28 октября ожидается заметное возмущение магнитного поля Земли — прогнозируется геомагнитная буря уровня G2 (средней силы). Ожидается, что активность сохранится как минимум до 30 октября.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

По предварительным прогнозам, 27-28 октября состоится магнитный шторм G1, который уже 28-29 октября может усилиться до уровня G2. 29-30 октября геомагнитная активность останется повышенной, с повторными колебаниями класса G1.

Ученые объясняют, что буря связана с выбросом корональной массы (CME), который произошел 23 октября. Поток солнечного ветра, зафиксированный в этот период, может вызвать кратковременные нарушения связи, навигационных систем и повлиять на самочувствие чувствительных людей.

По данным солнечного мониторинга, индекс Kp 28 октября составляет 5, что соответствует умеренному шторму. Уровень резонанса Шумана остается высоким, а мощность солнечной вспышки обозначена как B8.

Эксперты ожидают, что после 29 октября влияние солнечного ветра постепенно уменьшится, и геомагнитное поле Земли стабилизируется.

Магнитная буря 28 октября / Фото: Meteoagent

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм