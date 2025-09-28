Магнитная буря 28 сентября: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 28 сентября, активность Солнца будет на среднем уровне. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 4.

Об этом сообщил ресурс meteoagent, а также свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Вчера геомагнитная ситуация на Земле была спокойной. Впрочем, ближе к концу сегодняшних суток ожидается усиление солнечной активности от двух меньших корональных дыр. Именно поэтому вполне вероятно умеренное колебание геомагнитного поля.

Магнитная буря 28 сентября. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

