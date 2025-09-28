- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 2151
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 28 сентября: какой будет ее мощность
Сегодня ожидаются умеренные колебания геомагнитного поля, которые могут ощутить метеочувствительные люди.
Сегодня, 28 сентября, активность Солнца будет на среднем уровне. Магнитная буря будет соответствовать К-индексу 4.
Об этом сообщил ресурс meteoagent, а также свидетельствуют данные Британской геологической службы.
Вчера геомагнитная ситуация на Земле была спокойной. Впрочем, ближе к концу сегодняшних суток ожидается усиление солнечной активности от двух меньших корональных дыр. Именно поэтому вполне вероятно умеренное колебание геомагнитного поля.
Заметим, что магнитные бури способны воздействовать на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.
Напомним, мы писали о том, что учёные нашли способ, как полностью вылечить последствия инсульта. Он является одной из ведущих причин инвалидности в мире, приводя к серьезным и часто необратимым повреждениям мозга.