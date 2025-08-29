Магнитная буря 29 августа: какой будет ее активность

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 28 августа, значительно ослабла активность Солнца. Интенсивность магнитной бури будет зеленого уровня – это К-индекс 2.7.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

В последние 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С, но они существенно сильно не влияют на Землю. Также сегодня солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Магнитная буря. Фото meteoagent.

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

