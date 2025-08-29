ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1142
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 29 августа: какой будет ее активность

В последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Сегодня, 28 августа, значительно ослабла активность Солнца. Интенсивность магнитной бури будет зеленого уровня – это К-индекс 2.7.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

В последние 24 часа на Солнце произошло четыре вспышки класса С, но они существенно сильно не влияют на Землю. Также сегодня солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Магнитная буря. Фото meteoagent.

Магнитная буря. Фото meteoagent.

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Напомним, психологиня рассказала, как людям вредят "полезные советы" по улучшению качества сна. Заметим: наука подтверждает – качественный сон укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы, улучшает иммунную функцию, здоровье мозга и эмоциональное самочувствие.

Дата публикации
Количество просмотров
1142
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie