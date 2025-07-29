Магнитная буря 29 июля: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря / © Associated Press

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Во вторник, 29 июля, магнитная буря будет зеленого уровня – с К-индексом 3. Активность Солнца будет на низком уровне.

Об этом сообщает Мeteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса C. Они практически не влияют на Землю.

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Магнитная буря 29 июля. Фото: Meteoagent.

Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.

Напомним, медики бьют тревогу, ведь рекордная жара угрожает жизни и провоцирует всплеск болезней.