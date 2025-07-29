- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 382
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 29 июля: чего ожидать от солнечной активности
За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.
Во вторник, 29 июля, магнитная буря будет зеленого уровня – с К-индексом 3. Активность Солнца будет на низком уровне.
Об этом сообщает Мeteoagent.
За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса C. Они практически не влияют на Землю.
Воздействие магнитных бурь могут ощущать на себе метеозависимые, люди с гипертонией и хроническими заболеваниями, беременные и т.д. Медики отмечают, что если внести в свою жизнь определенные изменения, негативное влияние магнитной бури на организм можно уменьшить.
Напомним, медики бьют тревогу, ведь рекордная жара угрожает жизни и провоцирует всплеск болезней.