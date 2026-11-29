Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 29 ноября, ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 3 (зеленый уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, небольшое повышение геомагнитной активности из-за поступления скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры на Солнце произошло в субботу. Прогнозировали магнитные бури уровня G1. Впрочем, сегодня возмущение ослабло.

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Магнитная буря 29 ноября. Фото: Meteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца, в частности потоки заряженных частиц. Она обычно не представляет опасности для людей. Впрочем, некоторые могут жаловаться на головную боль, усталость или нарушение сна.

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