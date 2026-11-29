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Магнитная буря 29 ноября: какая ее мощность
В ближайшие несколько дней геомагнитная ситуация в основном будет спокойной.
Сегодня, 29 ноября, ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 3 (зеленый уровень).
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, небольшое повышение геомагнитной активности из-за поступления скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры на Солнце произошло в субботу. Прогнозировали магнитные бури уровня G1. Впрочем, сегодня возмущение ослабло.
Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца, в частности потоки заряженных частиц. Она обычно не представляет опасности для людей. Впрочем, некоторые могут жаловаться на головную боль, усталость или нарушение сна.