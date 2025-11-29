ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 29 ноября: какоя ее мощность

Зеленый уровень, который будет сегодня, соответствует слабой магнитной буре.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 29 ноября, магнитная буря ослабла. Она опустилась до зеленого уровня и соответствует К-индексу 3.7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за длительного воздействия двух корональных дыр. Впрочем, он постепенно снижается до фоновых уровней.

Магнитная буря 29 ноября. Фото: meteoagent.

Следует отметить, что прогнозы космической погоды регулярно обновляются – астрофизики анализируют текущую ситуацию на Солнце каждые три часа.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

