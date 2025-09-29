Магнитная буря 29 сентября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © twitter.com

Реклама

В понедельник, 29 сентября, активность магнитного поля будет незначительной и будет соответствовать зеленому уровню – К-индекс 3,7.

Об этом сообщили meteoagent и свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Геомагнитные условия сейчас спокойны. Скорость солнечного ветра несколько выше уровня окружающей среды, поскольку влияние корональных дыр уменьшилось.

Реклама

Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, кардиолог лондонской больницы Веллингтона Оливер Гуттманн назвал малоизвестные признаки, которые могут указывать на проблемы с сердцем. Самым известным маркером сердечных проблем является боль в груди.