Магнитная буря 29 сентября: чего ожидать от солнечной активности
Существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.
В понедельник, 29 сентября, активность магнитного поля будет незначительной и будет соответствовать зеленому уровню – К-индекс 3,7.
Об этом сообщили meteoagent и свидетельствуют данные Британской геологической службы.
Геомагнитные условия сейчас спокойны. Скорость солнечного ветра несколько выше уровня окружающей среды, поскольку влияние корональных дыр уменьшилось.
Специалисты отмечают: чтобы уменьшить влияние магнитной бури – стоит нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.
