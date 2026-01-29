Магнитная буря 29 января: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Credits

В четверг, 29 января, активность солнца не будет сильной. Ожидается магнитная буря желтого уровня с К-индексом 4.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным ученых, ожидаемый высокоскоростной поток корональных дыр прибыл накануне утром с увеличением скорости солнечного ветра. Это может привести к некоторым геомагнитным условиям — от активного до STORM G1. Таким образом, М=магнитная буря может иметь слабый или умеренный характер.

Магнитная буря 29 января. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходите и находитесь на свежем воздухе, нормализуйте сон.