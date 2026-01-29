- Дата публикации
-
Разное
- Разное
1025
- 1025
1 мин
- 1 мин
Магнитная буря 29 января: какая ее мощность
Сегодня магнитная буря может носить слабый или умеренный характер.
В четверг, 29 января, активность солнца не будет сильной. Ожидается магнитная буря желтого уровня с К-индексом 4.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным ученых, ожидаемый высокоскоростной поток корональных дыр прибыл накануне утром с увеличением скорости солнечного ветра. Это может привести к некоторым геомагнитным условиям — от активного до STORM G1. Таким образом, М=магнитная буря может иметь слабый или умеренный характер.
Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.
Чтобы снизить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходите и находитесь на свежем воздухе, нормализуйте сон.