Магнитная буря 3 апреля: какая ее мощность
Регистрируются незначительные геомагнитные возмущения.
Сегодня, 3 апреля, ожидается геомагнитное возмущение средней мощности – К-индекс 4.3. Впрочем, в течение дня существует вероятность повышения магнитной бури до красного уровня.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
На днях произошел выброс корональной массы. Однако его влияние было слабым и повлекло лишь незначительные геомагнитные возмущения. Впрочем, скорость солнечного ветра продолжает расти. Ученые прогнозируют, что это будет способствовать вероятной активности шторма G1/G2.
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей. Особенно подвержены – метеозависимые, пожилые, гипертоники и люди с хроническими заболеваниями.
Во время магнитных бурь в организме могут происходить изменения в кровообращении, нарушается работа вегетативной нервной системы. Именно поэтому могут возникать головные боли, снижается настроение, появляется чувство общей слабости. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями может повышаться риск аритмии и скачки артериального давления.