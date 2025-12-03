ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 3 декабря: какой будет активность Солнца

Магнитная буря красного уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 3 декабря, активность Солнца вырастет. Ожидается магнитная буря красного уровня – К-индекс 5.7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и сообщила британская геологическая служба.

Солнечная вспышка класса X 1 декабря повлекла за собой выброс корональной массы. Существует очень небольшая вероятность того, что он пройдет мимо Земли. Это событие в сочетании с быстрым ветровым потоком может повысить уровень активности Солнца до STORM G1.

Магнитная буря 3 декабря. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 3 декабря. Фото: meteoagent.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

