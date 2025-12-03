Магнитная буря 3 декабря: какой будет активность Солнца

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В среду, 3 декабря, активность Солнца вырастет. Ожидается магнитная буря красного уровня – К-индекс 5.7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и сообщила британская геологическая служба.

Солнечная вспышка класса X 1 декабря повлекла за собой выброс корональной массы. Существует очень небольшая вероятность того, что он пройдет мимо Земли. Это событие в сочетании с быстрым ветровым потоком может повысить уровень активности Солнца до STORM G1.

Реклама

Магнитная буря 3 декабря. Фото: meteoagent.

Как уменьшить влияние магнитных бурь: