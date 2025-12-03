- Дата публикации
-
Категория
Разное
- Количество просмотров
- 1096
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 3 декабря: какой будет активность Солнца
Магнитная буря красного уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей
В среду, 3 декабря, активность Солнца вырастет. Ожидается магнитная буря красного уровня – К-индекс 5.7.
Об этом свидетельствуют данные meteoagent и сообщила британская геологическая служба.
Солнечная вспышка класса X 1 декабря повлекла за собой выброс корональной массы. Существует очень небольшая вероятность того, что он пройдет мимо Земли. Это событие в сочетании с быстрым ветровым потоком может повысить уровень активности Солнца до STORM G1.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.