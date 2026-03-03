ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
268
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 3 марта: какой будет ее активность

Геомагнитные условия достаточно спокойны.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 3 марта, геомагнитные условия будут спокойны. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне. Не ожидается значительное ее усиление в течение следующих нескольких дней. Геомагнитное поле остается спокойным.

Магнитная буря 3 марта. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 3 марта. Фото: Мeteoagent

Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагирует около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.

Дата публикации
Количество просмотров
268
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie