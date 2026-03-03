- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 268
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 3 марта: какой будет ее активность
Геомагнитные условия достаточно спокойны.
Во вторник, 3 марта, геомагнитные условия будут спокойны. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, скорость солнечного ветра находится на фоновом уровне. Не ожидается значительное ее усиление в течение следующих нескольких дней. Геомагнитное поле остается спокойным.
Специалисты отмечают, что на магнитные бури реагирует около 75% населения мира. Во время солнечных возмущений человек может испытывать головные боли и мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, общее недомогание, повышение или снижение давления и т.д.