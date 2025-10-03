Магнитная буря 3 октября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 3 октября, солнечная активность станет слабее и опустится в К-индекс 4.7. Это – магнитная буря желтого уровня – шторм G2.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за постоянного влияния корональной дыры. По предварительному прогнозу, он сохранится еще в течение нескольких дней. Существует вероятность последующих периодов незначительного шторма – G1.

Реклама

Магнитная буря 3 октября. Фото: Meteoagent.

Заметим, эти данные предыдущие. Специалисты отмечают, что прогнозы регулярно обновляются – примерно каждые три часа.

Заметим, хоть буря ослабела, но ее влияние тоже могут ощущать. Особенно - метеочувствительные люди, беременные, пожилые и имеющие хронические болезни. В частности, у них может появиться головная боль, головокружение, тошнота, усталость, перепады давления, проблемы со сном или повышенная раздражительность.

Напомним, ученые назвали продукты, ухудшающие память. В частности, переработанное мясо и сладкие газированные напитки сильнее других связаны с когнитивными нарушениями у людей.