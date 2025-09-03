Магнитная буря 3 сентября: какой будет ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 3 сентября, магнитная буря опустится с красного уровня – до желтого. Геомагнитная активность будет обладать К-индексом 4.

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent.

Магнитная буря 3 сентября. Фото: meteoagent.

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать плохое самочувствие как во время магнитной бури, так и до ее начала и после окончания. Специалисты отмечают, чтобы уменьшить ее влияние и иметь хорошее самочувствие, следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

