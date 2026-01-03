ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 3 января: что известно

Магнитная буря красного уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 3 января, активность Солнца повысится. Ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 6 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.

Наблюдавшаяся 1 января корональная массовая приведет к временным эффектам в течение выходных, а потому геомагнитные условия будут на повышенном уровне.

Магнитная буря 3 января. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 3 января. Фото: meteoagent.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

  • пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;

  • отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;

  • больше ходите и находитесь на свежем воздухе;

  • нормализуйте сон:

  • старайтесь меньше нервничать.

