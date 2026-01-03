- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 816
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 3 января: что известно
Магнитная буря красного уровня может повлиять на здоровье метеозависимых людей
В субботу, 3 января, активность Солнца повысится. Ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 6 (красный уровень).
Об этом стало известно из данных meteoagent и Британской геологической службы.
Наблюдавшаяся 1 января корональная массовая приведет к временным эффектам в течение выходных, а потому геомагнитные условия будут на повышенном уровне.
Как уменьшить влияние магнитных бурь:
пейте больше жидкости, включая травяной и зеленый чай, а откажитесь от кофе и алкоголя;
отдайте предпочтение легким блюдам, сезонным овощам и зелени;
больше ходите и находитесь на свежем воздухе;
нормализуйте сон:
старайтесь меньше нервничать.