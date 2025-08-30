- Дата публикации
Магнитная буря 30 августа: какая ее мощность
Солнечная активность в последние несколько суток находится на низком уровне.
В субботу, 30 августа, магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная активность будет зеленого уровня, соответствующего К-индексу 1,7.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Meteoagent.
Солнечная активность была на низком уровне последние несколько дней. В частности, и за последние 24 часа. Предварительно сегодня геомагнитное поле будет от спокойного или нестабильного уровня.
Заметим, что солнечные возмущения оказывают влияние на организм как до начала бури, так и после ее завершения.
