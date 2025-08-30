ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
716
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 30 августа: какая ее мощность

Солнечная активность в последние несколько суток находится на низком уровне.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 30 августа, магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная активность будет зеленого уровня, соответствующего К-индексу 1,7.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Meteoagent.

Солнечная активность была на низком уровне последние несколько дней. В частности, и за последние 24 часа. Предварительно сегодня геомагнитное поле будет от спокойного или нестабильного уровня.

Магнитные бури 30 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури 30 августа. Фото: Meteoagent.

Заметим, что солнечные возмущения оказывают влияние на организм как до начала бури, так и после ее завершения.

Напомним, кардиолог рассказал о простом упражнении, снижающем риск сердечного приступа.

Дата публикации
Количество просмотров
716
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie