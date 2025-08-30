Магнитная буря 30 августа: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 30 августа, магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная активность будет зеленого уровня, соответствующего К-индексу 1,7.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Meteoagent.

Солнечная активность была на низком уровне последние несколько дней. В частности, и за последние 24 часа. Предварительно сегодня геомагнитное поле будет от спокойного или нестабильного уровня.

Магнитные бури 30 августа. Фото: Meteoagent.

Заметим, что солнечные возмущения оказывают влияние на организм как до начала бури, так и после ее завершения.

