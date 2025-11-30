- Дата публикации
Магнитная буря 30 ноября: что известно
Хотя магнитная буря не активна, она имеет влияние еще несколько дней после завершения.
В воскресенье 30 ноября магнитная буря опустится до зеленого уровня. Ожидается К-индекс 3, соответствующий слабому возмущению.
Об этом стало известно из данных Meteoagent.
В течение сегодняшнего дня предполагается слабое и умеренное возмущение магнитного поля, которое на отдельных участках может достичь уровня G1.
Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.
