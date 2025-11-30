ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
243
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 30 ноября: что известно

Хотя магнитная буря не активна, она имеет влияние еще несколько дней после завершения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье 30 ноября магнитная буря опустится до зеленого уровня. Ожидается К-индекс 3, соответствующий слабому возмущению.

Об этом стало известно из данных Meteoagent.

В течение сегодняшнего дня предполагается слабое и умеренное возмущение магнитного поля, которое на отдельных участках может достичь уровня G1.

Магнитная буря 30 ноября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 30 ноября. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури способны влиять на организм человека в течение нескольких дней – как до его начала, так и после его завершения. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса.

Напомним, мольфар Максим Гордеев рассказал о правилах и запретах новогодней ночи-2026.

Дата публикации
Количество просмотров
243
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie