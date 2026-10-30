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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 30 октября: чего ожидать от активности Солнца

Геомагнитная активность усилилась и есть возможность, что она может достигнуть уровня STORM G2.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря

В пятницу, 30 октября, магнитная буря немного усилится. Она поднимется до среднего уровня — К-индекс 4.3 (желтый уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Слабое влияние коронального выброса массы (CME), наблюдавших 27 октября, повлекло за собой увеличение скорости солнечного ветра. В течение 30-31 октября — ожидается усиление геомагнитной активности из-за поступления скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры.

По данным ученых, в ближайшие дни вероятно повышение активности до уровней STORM G1 и даже STORM G2.

Магнитная буря 30 октября.

Магнитная буря 30 октября.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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