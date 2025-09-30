ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 30 сентября: какая ее мощность

День пройдет спокойно, без существенных магнитных бурь.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Credits

Сегодня, 30 сентября, магнитная буря опустилась до зелёного уровня. Ее К-индекс составляет 2,7.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Специалисты прогнозируют небольшие возмущения магнитного поля. Скорость солнечного ветра пока несколько повышена по сравнению с фоновыми уровнями из-за слабого влияния корональной дыры. Потенциально она может вызвать некоторые эпизодические активные периоды в течение 30 сентября.

Магнитная буря 30 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 30 сентября. Фото: Meteoagent.

Заметим, магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых людей может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

