Магнитная буря 30 сентября: какая ее мощность
День пройдет спокойно, без существенных магнитных бурь.
Сегодня, 30 сентября, магнитная буря опустилась до зелёного уровня. Ее К-индекс составляет 2,7.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Специалисты прогнозируют небольшие возмущения магнитного поля. Скорость солнечного ветра пока несколько повышена по сравнению с фоновыми уровнями из-за слабого влияния корональной дыры. Потенциально она может вызвать некоторые эпизодические активные периоды в течение 30 сентября.
Заметим, магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых людей может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.
Напомним, кардиолог лондонской больницы Веллингтона Оливер Гуттманн назвал малоизвестные признаки, которые могут указывать на проблемы с сердцем. Самым известным маркером сердечных проблем является боль в груди.