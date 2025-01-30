Магнитная буря 30 января: как уменьшить ее влияние на организм

Сегодня, 30 января, в Украине фиксируется низкий уровень солнечной активности с К-индексом 2 (зеленый уровень).

Об этом сообщает meteoagent.

В отличие от предыдущих дней – 25-29 января – сегодня геомагнитная активность будет слабой. Ее индекс 2. В то время как 25-27 января фиксировали К-индекс 5, а 28 и 29 января — аж К-индекс 5, что соответствует сильным магнитным бурям.

Солнечные вспышки в четверг, 30 января. Фото: meteoagent.

Отметим, что все прогнозы ученых — предварительные, потому что солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь следует нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

Напомним, мы писали о том, чего ждать от солнечной активности 28-31 января.

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