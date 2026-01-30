- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 30 января: какова будет ее активность
Активность Солнца немного ослабла.
В пятницу, 30 января, активность Солнца ослабит. Ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня, которая будет иметь К-индекс 2,7.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.
Накануне скорость солнечного ветра находилась на несколько повышенном уровне из-за влияния корональной дыры. Впрочем, эти эффекты постепенно снизились.
Ученые отмечают, что существует неопределенность относительно размера корональной дыры, поэтому трудно предсказать до совершенно тихих условий.
Заметим, возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно длятся от нескольких часов до нескольких дней.
Воздействие магнитных бурь могут ощущать метеозависимые, люди с гипертонией, хроническими болезнями, беременные и т.д. Медики отмечают: если внести в свою жизнь определенные изменения, то негативное влияние на организм можно снизить.