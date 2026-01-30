ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
219
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 30 января: какова будет ее активность

Активность Солнца немного ослабла.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В пятницу, 30 января, активность Солнца ослабит. Ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня, которая будет иметь К-индекс 2,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Накануне скорость солнечного ветра находилась на несколько повышенном уровне из-за влияния корональной дыры. Впрочем, эти эффекты постепенно снизились.

Ученые отмечают, что существует неопределенность относительно размера корональной дыры, поэтому трудно предсказать до совершенно тихих условий.

Магнитная буря 30 января. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 30 января. Фото: meteoagent.

Заметим, возмущения геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью обычно длятся от нескольких часов до нескольких дней.

Воздействие магнитных бурь могут ощущать метеозависимые, люди с гипертонией, хроническими болезнями, беременные и т.д. Медики отмечают: если внести в свою жизнь определенные изменения, то негативное влияние на организм можно снизить.

Дата публикации
Количество просмотров
219
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie