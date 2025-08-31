- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 436
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 31 августа: чего ожидать от солнечной активности
Сегодня геомагнитная активность не высока.
В воскресенье, 31 августа, магнитных бурь тоже не ожидается. Геомагнитная активность будет соответствовать зеленому уровню – К-индексу 2,7.
Об этом сообщает Мeteoagent.
Солнечная активность находится на низком уровне. Сегодня геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Впрочем, активность Солнца уже несколько дней низкая.
Напомним, кардиолог рассказал о простом упражнении, снижающем риск сердечного приступа.