Магнитная буря 31 августа: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 31 августа, магнитных бурь тоже не ожидается. Геомагнитная активность будет соответствовать зеленому уровню – К-индексу 2,7.

Об этом сообщает Мeteoagent.

Солнечная активность находится на низком уровне. Сегодня геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Магнитная буря 31 августа. Фото: Meteoagent.

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Впрочем, активность Солнца уже несколько дней низкая.

