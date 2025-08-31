ТСН в социальных сетях

436
1 мин

Магнитная буря 31 августа: чего ожидать от солнечной активности

Сегодня геомагнитная активность не высока.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В воскресенье, 31 августа, магнитных бурь тоже не ожидается. Геомагнитная активность будет соответствовать зеленому уровню – К-индексу 2,7.

Об этом сообщает Мeteoagent.

Солнечная активность находится на низком уровне. Сегодня геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Магнитная буря 31 августа. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 31 августа. Фото: Meteoagent.

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Впрочем, активность Солнца уже несколько дней низкая.

