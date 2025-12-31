Магнитная буря 31 декабря: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 31 декабря, активность Солнца несколько повысилась. Ожидается магнитная буря средней мощности. Вана будет соответствовать К-индексу 4,3 (желтый уровень).

Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.

Ожидается, что геомагнитные условия будут повышаться из-за комбинированного влияния высокоскоростного потока корональных дыр и возможного излучения корональной массы, которое наблюдалось 28 декабря.

Магнитная буря 31 декабря. Фото: meteoagent.

Заметим, что магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. Именно они подвергаются воздействию не только в дни мощного шторма, но и до начала и после окончания магнитной бури.

В период магнитных бурь врачи советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здорового питания, пить меньше кофе и отказаться от алкоголя.