Магнитная буря 31 декабря: чего ожидать от солнечной активности
Сегодня ожидаются слабые магнитные возмущения.
В среду, 31 декабря, активность Солнца несколько повысилась. Ожидается магнитная буря средней мощности. Вана будет соответствовать К-индексу 4,3 (желтый уровень).
Об этом свидетельствуют данные Meteoagent и Британской геологической службы.
Ожидается, что геомагнитные условия будут повышаться из-за комбинированного влияния высокоскоростного потока корональных дыр и возможного излучения корональной массы, которое наблюдалось 28 декабря.
Заметим, что магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. Именно они подвергаются воздействию не только в дни мощного шторма, но и до начала и после окончания магнитной бури.
В период магнитных бурь врачи советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здорового питания, пить меньше кофе и отказаться от алкоголя.