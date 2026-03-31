Магнитная буря 31 марта: как себя уберечь

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 31 марта, геомагнитные условия ужесточились. Ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5,7 (красный уровень).

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Накануне утром наблюдалась длительная вспышка X1. Произошел выброс корональной массы. Поэтому сегодня ожидается мгновенный удар.

Ученые отмечают, что по прибытии корональной массы геомагнитная активность может возрасти до уровней STORM G1/G2. Однако существует вероятность STORM G3.

Магнитная буря 31 марта. Фото: Meteoagent.

Заметим, прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Во время мощных возмущений красного уровня у большинства людей может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходить и находиться на свежем воздухе, нормализуйте сон