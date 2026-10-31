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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 31 октября: сколько баллов будет

Большинство людей не испытывают влияния на магнитные бури, однако некоторые могут иметь ухудшение самочувствия в периоды сильной солнечной активности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 31 октября, магнитная буря усилится. Ожидается возмущение красного уровня с К-индексом 5.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным ученых, поступил высокоскоростной поток солнечного ветра из корональной дыры. Это привело к активным периодам STORM G1. Затем ее влияние постепенно снизится.

Магнитная буря 31 октября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 31 октября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря — кто в зоне риска

Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. В зоне риска люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, склонность к мигреням и головным болям, нарушение сна, повышенную тревожность.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

  • соблюдать режим сна;

  • пить достаточно воды;

  • избегать чрезмерных физических нагрузок;

  • больше гулять на свежем воздухе;

  • ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

  • контролировать АД.

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