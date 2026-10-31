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Магнитная буря 31 октября: сколько баллов будет
Большинство людей не испытывают влияния на магнитные бури, однако некоторые могут иметь ухудшение самочувствия в периоды сильной солнечной активности.
Сегодня, 31 октября, магнитная буря усилится. Ожидается возмущение красного уровня с К-индексом 5.
Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным ученых, поступил высокоскоростной поток солнечного ветра из корональной дыры. Это привело к активным периодам STORM G1. Затем ее влияние постепенно снизится.
Магнитная буря — кто в зоне риска
Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. В зоне риска люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, склонность к мигреням и головным болям, нарушение сна, повышенную тревожность.
Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:
соблюдать режим сна;
пить достаточно воды;
избегать чрезмерных физических нагрузок;
больше гулять на свежем воздухе;
ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;
контролировать АД.