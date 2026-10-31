Магнитная буря 31 октября: сколько баллов будет

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 31 октября, магнитная буря усилится. Ожидается возмущение красного уровня с К-индексом 5.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

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По данным ученых, поступил высокоскоростной поток солнечного ветра из корональной дыры. Это привело к активным периодам STORM G1. Затем ее влияние постепенно снизится.

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Магнитная буря 31 октября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря — кто в зоне риска

Магнитные бури — это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. В зоне риска люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, склонность к мигреням и головным болям, нарушение сна, повышенную тревожность.

Чтобы легче пережить дни магнитных бурь, специалисты советуют:

соблюдать режим сна;

пить достаточно воды;

избегать чрезмерных физических нагрузок;

больше гулять на свежем воздухе;

ограничить алкоголь, избыток кофеина и тяжелую пищу;

контролировать АД.

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