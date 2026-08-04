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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 4 августа: какая будет ее мощность

Скорость солнечного ветра умеренная, но ее параметры несколько повышены.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 4 августа, активность Солнца будет являться средней мощности. Ожидается, что магнитная буря будет иметь К-индекс 4.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, параметры солнечного ветра остаются несколько повышенными из-за вчерашнего выброса корональной массы, который наблюдался 30 июля. Впрочем, происходит постепенное понижение до общих уровней QUIET по мере уменьшения влияния корональной массы.

Магнитная буря 4 августа. ФОТО: Мeteoagent.

Магнитная буря 4 августа. ФОТО: Мeteoagent.

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
72
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