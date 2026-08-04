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Магнитная буря 4 августа: какая будет ее мощность
Скорость солнечного ветра умеренная, но ее параметры несколько повышены.
Сегодня, 4 августа, активность Солнца будет являться средней мощности. Ожидается, что магнитная буря будет иметь К-индекс 4.
Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, параметры солнечного ветра остаются несколько повышенными из-за вчерашнего выброса корональной массы, который наблюдался 30 июля. Впрочем, происходит постепенное понижение до общих уровней QUIET по мере уменьшения влияния корональной массы.
Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.