Магнитная буря 4 августа: какая будет ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 4 августа, активность Солнца будет являться средней мощности. Ожидается, что магнитная буря будет иметь К-индекс 4.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, параметры солнечного ветра остаются несколько повышенными из-за вчерашнего выброса корональной массы, который наблюдался 30 июля. Впрочем, происходит постепенное понижение до общих уровней QUIET по мере уменьшения влияния корональной массы.

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Магнитная буря 4 августа. ФОТО: Мeteoagent.

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

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